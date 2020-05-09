Общество

​​​​​​​Сервис «Городской контроль» на официальном сайте мэрии Нижнего Тагила перешёл в закрытый режим работы

09.05.2020 18:50
​​​​​​​Сервис «Городской контроль» на официальном сайте мэрии Нижнего Тагила перешёл в закрытый режим работы

В интернет-сервисе администрации Нижнего Тагила «Городской контроль» изменился функционал, сообщает пресс-служба муниципалитета. Теперь интерфейс не позволяет посмотреть жалобы горожан, которые раньше публиковались в открытом доступе. Как пояснили АН «Между строк» в мэрии, нововведения связаны с реализацией требований федерального законодательства в области защиты персональных данных, охраны и защиты частной жизни граждан.

«В начале нынешнего года в сервисе была введена обязательная регистрация пользователей, а недавно появилось ещё одно нововведение для каждого зарегистрированного пользователя подключён личный кабинет. Это персональная страница пользователя на сайте, где он может видеть все свои обращения,  регистрационный номер заявки, контактные данные исполнителя и срок предоставления ответа, здесь же размещаются ответы официальных лиц. Новшество введено в первую очередь для удобства пользователей: теперь заявитель имеет возможность отслеживать статус своих заявок без необходимости просматривать весь список поступивших проблем, что значительно упрощает пользование сервисом. Изменения в интерфейсе сервиса, в частности закрытие для общего доступа перечня всех поступающих сообщений, введены в целях реализации требований федерального законодательства в области защиты персональных данных, охраны и защиты частной жизни граждан. Кроме того, от пользователей сервиса в администрацию города неоднократно поступали пожелания не размещать их сообщения в открытом доступе в силу ряда причин», рассказали АН «Между строк» в администрации города.

В пресс-службе также отметили, что механизм взаимодействия городских служб по рассмотрению жалоб горожан не изменился. Главы районов, руководители органов администрации города, других городских служб в ежедневном режиме мониторят поступающие в «Городской контроль» сообщения и дают поручения по устранению проблем. Ежедневная сводка поступающих в сервис сообщений направляется главе города Владиславу Пинаеву.

Количество поступающих в сервис «Городской контроль» сообщений постоянно увеличивается, говорят в мэрии. Только с начала года поступило более 1800 сообщений, с начала мая — 130.

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