​​​​​​​Сервис «Городской контроль» на официальном сайте мэрии Нижнего Тагила перешёл в закрытый режим работы

В интернет-сервисе администрации Нижнего Тагила «Городской контроль» изменился функционал, сообщает пресс-служба муниципалитета. Теперь интерфейс не позволяет посмотреть жалобы горожан, которые раньше публиковались в открытом доступе. Как пояснили АН «Между строк» в мэрии, нововведения связаны с реализацией требований федерального законодательства в области защиты персональных данных, охраны и защиты частной жизни граждан.

«В начале нынешнего года в сервисе была введена обязательная регистрация пользователей, а недавно появилось ещё одно нововведение — для каждого зарегистрированного пользователя подключён личный кабинет. Это персональная страница пользователя на сайте, где он может видеть все свои обращения, регистрационный номер заявки, контактные данные исполнителя и срок предоставления ответа, здесь же размещаются ответы официальных лиц. Новшество введено в первую очередь для удобства пользователей: теперь заявитель имеет возможность отслеживать статус своих заявок без необходимости просматривать весь список поступивших проблем, что значительно упрощает пользование сервисом. Изменения в интерфейсе сервиса, в частности закрытие для общего доступа перечня всех поступающих сообщений, введены в целях реализации требований федерального законодательства в области защиты персональных данных, охраны и защиты частной жизни граждан. Кроме того, от пользователей сервиса в администрацию города неоднократно поступали пожелания не размещать их сообщения в открытом доступе в силу ряда причин», — рассказали АН «Между строк» в администрации города.

В пресс-службе также отметили, что механизм взаимодействия городских служб по рассмотрению жалоб горожан не изменился. Главы районов, руководители органов администрации города, других городских служб в ежедневном режиме мониторят поступающие в «Городской контроль» сообщения и дают поручения по устранению проблем. Ежедневная сводка поступающих в сервис сообщений направляется главе города Владиславу Пинаеву.

Количество поступающих в сервис «Городской контроль» сообщений постоянно увеличивается, говорят в мэрии. Только с начала года поступило более 1800 сообщений, с начала мая — 130.