Серовский тракт в районе Верхотурья накрыла дымовая завеса от лесных пожаров

В Свердловской области лесные пожары подходят к трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, сообщают очевидцы в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ — СЕРОВ (Online)» в соцсети «ВКонтакте».

На размещённом видео, снятом на 262-м километре автодороги недалеко от поворота на Верхотурье, видно, что трасса в этом месте частично находится в дыму. Дым распространяется из леса, с трассы видно языки пламени над деревьями, автор видео также сфотографировал очаги в самом лесу.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 23 июля в Свердловской области действовало 37 пожаров на землях лесного фонда на площади 1,8 тысячи гектара. Наиболее сложная ситуация складывается в заповеднике «Денежкин Камень», где горит 23 гектара леса. Кроме того, с юго-восточной стороны к «Денежкину Камню» приближается ещё один лесной пожар.

Между тем вчера вертолёт спасательного центра МЧС в Свердловской области был отозван с тушения пожара в заповеднике «Денежкин Камень» — на нём прибывший на Урал глава МЧС Евгений Зиничев осматривал зону ЧС в Нижних Сергах, где несколько дней назад произошло наводнение.