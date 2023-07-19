Серовский тракт стал самой аварийной трассой в регионе за первое полугодие 2023 года

Серовский тракт стал самой аварийной региональной трассой в Свердловской области за первые 6 месяцев 2023 года. За это время на трассе произошло 42 аварии, в которых восемь человек погибли, сообщил URA.RU замначальника отдела надзорной деятельности свердловского управления ГИБДД Леонид Лиханов. Самой опасной среди федеральных дорог стала трасса Екатеринбург — Тюмень.

«Наиболее аварийными дорогами области из федеральных являются Екатеринбург — Тюмень (44 ДТП, восемь погибших), Пермь — Екатеринбург (31 ДТП, 14 человек погибли). Из региональных трасс Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов является аварийной (42 ДТП, восемь погибших), ЕКАД (25 ДТП, трое погибших) и Екатеринбург — Реж — Алапаевск (15 ДТП, три человека погибли)», — отметил подполковник Лиханов.

По статистике, есть три участка, где стабильно происходит большое количество аварий: 13-й километр Южного подъезда к Екатеринбургу, 318-й километр трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов и участок Амундсена — Объездная дорога в Екатеринбурге. Среди основных причин ДТП — превышение скоростного режима, наезды на пешеходов и выезд на полосу встречного движения. По итогам 6 месяцев этого года число погибших снизилось на 30% (погибли 114 человек), при этом количество ДТП выросло на 13%.