Серия 1/8 плей-офф ВХЛ возвращается в Нижний Тагил

Вчера, 2 марта, нижнетагильский ХК «Спутник» в четвёртом матче 1/8 финала на выезде уступил ангарскому «Ермаку» – 3:2. Забитыми шайбами у тагильчан отметились Евгений Дубровин и Михаил Мокин. Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Спутника». Следующую игру подопечные Андрея Кирдяшова проведут в Нижнем Тагиле 5 марта. Начало встречи в 17.00.

«Откровенно слабо сыграли крайние нападающие в сегодняшней игре. Кое-кто из них посчитал, что серия уже закончилась. Не работали, как должны работать. И заслуженно "Ермак" нас сегодня обыграл. Серия продолжается. Будем готовиться к следующей игре», – заявил наставник «Спутника» Андрей Кирдяшов.

Отметим, что выход в четвертьфинал Кубка Братины себе обеспечили «СКА-Нева» и ХК «Рубин».

Агентство новостей «Между строк»