Сегодня: Пт, 3 Марта, 2017 | USD 58.41 руб. 0.41   EUR 61.52 руб. 0.52   | 1 °C
03 Мар 2017 09:52 | Метки: Новости Нижнего Тагила, спорт

Серия 1/8 плей-офф ВХЛ возвращается в Нижний Тагил

Вчера, 2 марта, нижнетагильский ХК «Спутник» в четвёртом матче 1/8 финала на выезде уступил ангарскому «Ермаку»  3:2. Забитыми шайбами у тагильчан отметились Евгений Дубровин и Михаил Мокин. Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Спутника». Следующую игру подопечные Андрея Кирдяшова проведут в Нижнем Тагиле 5 марта. Начало встречи в 17.00.

«Откровенно слабо сыграли крайние нападающие в сегодняшней игре. Кое-кто из них посчитал, что серия уже закончилась. Не работали, как должны работать. И заслуженно "Ермак" нас сегодня обыграл. Серия продолжается. Будем готовиться к следующей игре»,  заявил наставник «Спутника» Андрей Кирдяшов.

Отметим, что выход в четвертьфинал Кубка Братины себе обеспечили «СКА-Нева» и ХК «Рубин».

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Серия 1/8 плей-офф ВХЛ возвращается в Нижний Тагил

Рекомендуемые новости:

64x64
02.Мар.17 15:24 | Комментарии: 0

Агентство Ленды передало «за копейки» сотни рекламных щитов фирмам подчинённых хозяина «Ником Рекламы». Прокуратура и ФСБ раскрыли нелегальную схему работы рынка тагильской наружки

64x64
02.Мар.17 14:18 | Комментарии: 0

«Толковые ребята, которым не повезло». Кто приносит деньги самой прибыльной исправительной колонии Нижнего Тагила (ФОТОРЕПОРТАЖ)

64x64
01.Мар.17 17:25 | Комментарии: 0

«Прецедентов, чтобы город становился банкротом, в России ещё не было». Облпрокуратура и региональный Минфин провели ревизию долгов Нижнего Тагила за пятилетку Носова

Лента новостей

Московский суд постановил взыскать с УВЗ более 30 млн долларов по делу о лицензионном споре Московский суд постановил взыскать с УВЗ более 30 млн долларов по делу о лицензионном споре
03.03.2017 | Комментарии: 0
В проблемном МУГИСО новый замминистра В проблемном МУГИСО новый замминистра
03.03.2017 | Комментарии: 0
Всемирный боксёрский совет отстранил российского боксёра Поветкина на неопределённый срок Всемирный боксёрский совет отстранил российского боксёра Поветкина на неопределённый срок
03.03.2017 | Комментарии: 0
Глава Сухого Лога ушёл в отставку Глава Сухого Лога ушёл в отставку
03.03.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле убили 28-летнюю учительницу В Нижнем Тагиле убили 28-летнюю учительницу
03.03.2017 | Комментарии: 0
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка
03.03.2017 | Комментарии: 0
Однокурсник Медведева назвал расследование ФБК «информационным вбросом» Однокурсник Медведева назвал расследование ФБК «информационным вбросом»
03.03.2017 | Комментарии: 0
Серия 1/8 плей-офф ВХЛ возвращается в Нижний Тагил Серия 1/8 плей-офф ВХЛ возвращается в Нижний Тагил
03.03.2017 | Комментарии: 0
Минздрав отказался закупать препараты для ведущего центра по борьбе со СПИДом Минздрав отказался закупать препараты для ведущего центра по борьбе со СПИДом
03.03.2017 | Комментарии: 0
Тагильский weekend топ-10: The пятница, «Зверопой» и «Его Величество шоколад» Тагильский weekend топ-10: The пятница, «Зверопой» и «Его Величество шоколад»
03.03.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


«Уралвагонзавод» возглавил замглавы Минпромторга Александр Потапов «Уралвагонзавод» возглавил замглавы Минпромторга Александр Потапов
02.03.2017 | Комментарии: 0
Совет директоров УВЗ возглавил заместитель Чемезова Совет директоров УВЗ возглавил заместитель Чемезова
02.03.2017 | Комментарии: 0
Балыбердин попросит федеральный Минпромторг спасти ВГОК от банкротства Балыбердин попросит федеральный Минпромторг спасти ВГОК от банкротства
02.03.2017 | Комментарии: 0
Пресс-секретарь Медведева ответила на расследование ФБК о миллиардах премьера Пресс-секретарь Медведева ответила на расследование ФБК о миллиардах премьера
02.03.2017 | Комментарии: 0
Медведев исключил возможность отмены антироссийских санкций Медведев исключил возможность отмены антироссийских санкций
02.03.2017 | Комментарии: 0
Клиенты российских банков пожаловались на массовые блокировки карт Клиенты российских банков пожаловались на массовые блокировки карт
02.03.2017 | Комментарии: 0
Эксперты Кудрина включили Свердловскую область в список регионов с высокой социально-экономической напряжённостью Эксперты Кудрина включили Свердловскую область в список регионов с высокой социально-экономической напряжённостью
02.03.2017 | Комментарии: 0
В новом созыве Нижнетагильской гордумы могут оказаться одни единороссы. «Это чревато протестами оппозиционных партий» В новом созыве Нижнетагильской гордумы могут оказаться одни единороссы. «Это чревато протестами оппозиционных партий»
02.03.2017 | Комментарии: 0
ФБК Навального опубликовал самое масштабное расследование о «тайной империи» Медведева (ВИДЕО) ФБК Навального опубликовал самое масштабное расследование о «тайной империи» Медведева (ВИДЕО)
02.03.2017 | Комментарии: 0
Агентство Ленды передало «за копейки» сотни рекламных щитов фирмам подчинённых хозяина «Ником Рекламы». Прокуратура и ФСБ раскрыли нелегальную схему работы рынка тагильской наружки Агентство Ленды передало «за копейки» сотни рекламных щитов фирмам подчинённых хозяина «Ником Рекламы». Прокуратура и ФСБ раскрыли нелегальную схему работы рынка тагильской наружки
02.03.2017 | Комментарии: 0
Forbes: Мелкий подрядчик «Газпрома» стал «королём госзаказа» на контрактах без конкурса Forbes: Мелкий подрядчик «Газпрома» стал «королём госзаказа» на контрактах без конкурса
02.03.2017 | Комментарии: 0
Губернатор Куйвашев потребовал усилить сбор налога на прибыль, чтобы оставить его в области Губернатор Куйвашев потребовал усилить сбор налога на прибыль, чтобы оставить его в области
02.03.2017 | Комментарии: 0
«Толковые ребята, которым не повезло». Кто приносит деньги самой прибыльной исправительной колонии Нижнего Тагила (ФОТОРЕПОРТАЖ) «Толковые ребята, которым не повезло». Кто приносит деньги самой прибыльной исправительной колонии Нижнего Тагила (ФОТОРЕПОРТАЖ)
02.03.2017 | Комментарии: 0
СМИ: Футболист Александр Кокорин устроил гонки по встречной полосе в Москве СМИ: Футболист Александр Кокорин устроил гонки по встречной полосе в Москве
02.03.2017 | Комментарии: 0
«Закон Яровой» начнут испытывать в 2017 году в нескольких регионах «Закон Яровой» начнут испытывать в 2017 году в нескольких регионах
02.03.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости