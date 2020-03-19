Сергея Шнурова выдвинут в Заксобрание Санкт-Петербурга

Политсовет «Партии роста» рекомендовал выдвинуть музыканта Сергея Шнурова на довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, со ссылкой на руководителя регионального отделения партии Павла Швеца пишет «Интерфакс».

Напомним, 20 февраля лидер группы «Ленинград» официально вступил в петербургское отделение «Партии роста». С предложением принять музыканта в партию выступила лидер парламентской фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева.

Довыборы в Законодательное собрание Петербурга по 21-му округу назначены на 7 июня в связи с кончиной депутата Павла Зеленкова. Документы кандидатов принимаются до 21 апреля. По данным петербургской избирательной комиссии, численность избирателей в одномандатном избирательном округе № 21 составляет 143 985 человек, в его территорию входят муниципальные округа Гагаринское, Звёздное и Купчино.