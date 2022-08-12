Сергей Носов поздравил жителей Нижнего Тагила с 300-летием города (ВИДЕО)

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поздравил тагильчан с 300-летием города. Экс-мэр Нижнего Тагила был приглашён на празднование, однако приехать не смог, что разочаровало тагильчан, которые надеялись увидеть любимого мэра, в честь которого даже предлагали назвать мост через Тагильский пруд.

«К этому празднику мы вместе с вами начали готовиться заранее. Подготовили приказ президента о праздновании 300-летия Нижнего Тагила. Этот приказ вышел. К этому приказу приложили план действий, программу, в основе которой лежали прежде всего строительство новых объектов, ремонт старых, вопросы благоустройства, улучшения качества жизни тагильчан», — говорит Сергей Носов.

Напомним, ещё в 2016 году было подписано постановление, в котором был утверждён масштабный план реализации социально значимых проектов из 46 пунктов. В планах у мэрии Нижнего Тагила были крупные проекты, связанные с культурной жизнью и благоустройством. В списке: ремонт большого зала Нижнетагильской филармонии, реставрация архитектурного комплекса заводоуправления Демидовых и благоустройство прилегающих территорий, реконструкция Молодёжного театра и Нижнетагильского театра кукол, благоустройство парка Героям Гражданской Войны на Красном Камне, реконструкция площадей перед Нижнетагильской филармонией и Дворцом национальных культур на Руднике им. III Интернационала, строительство трёх новых и реконструкция трёх действующих фонтанов, благоустройство Нижне-Выйского сквера. Также власти запланировали к 300-летию города проекты, связанные со здравоохранением и туризмом.

«Я очень рад, что в основном эти планы были выполнены. Особо хочу отметить строительство моста через Тагильский пруд. Мы говорили, что это строительство является символом для будущего Нижнего Тагила. Это говорит о том, что Тагил живёт, развивается и хорошеет. Выполняется главный девиз Нижнего Тагила “Не словами, а делами”», — отмечает Сергей Носов.

Несмотря на позитивный посыл экс-мэра, реальная ситуация складывается пока не очень хорошо. Как мы рассказывали ранее, на сегодняшний день первоначальный план выполнен примерно на 30%. При этом около 10 проектов были начаты, но не доведены до конца. Оставшаяся половина мероприятий не была реализована в срок. Для демонстрации своих достижений мэрия создала специальный сайт. Там публикуются фото и тексты о готовых и выполняемых проектах. Среди них — не запланированные к юбилею реконструкция Привокзальной площади, возведение стелы «Нижний Тагил — город трудовой доблести», капитальный ремонт ГДДЮТ и новый въездной знак.

«В этот праздничный день хочу пожелать прежде всего здоровья, единства — как залог успеха. Я уверен, что Тагил рулит, как и прежде. С праздником, дорогие тагильчане, с Днём города!» — заключает Сергей Носов.

Сегодня начинаются праздничные мероприятия к 300-летию города, которые продлятся 3 дня — с 12 по 14 августа включительно. Афишу мероприятий можно посмотреть на официальном сайте 300-летия Нижнего Тагила: https://ntagil300.ru/afisha/.