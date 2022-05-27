Сергей Безруков проведёт прослушивания для артистов из Свердловской области 

Народный артист России Сергей Безруков проведёт прослушивания в свою мастерскую во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИКе) для свердловских артистов. Кастинги пройдут на площадке Свердловской киностудии, сообщается в её Telegram-канале.

«Сергей Безруков проведёт прослушивания на Свердловской киностудии. Известный актёр выберет молодых артистов из Екатеринбурга в свою мастерскую во ВГИКе. Принять участие в отборе могут девушки и юноши в возрасте от 16 до 19 лет», — говорится в сообщении.

Отбор пройдёт в два этапа. На первом этапе до 2 июня нужно заполнить анкету, очный этап пройдёт 7 июня на Свердловской киностудии. Участникам необходимо подготовить стихотворение, отрывок из прозы и песню.

Как рассказали в Свердловской киностудии, Сергей Безруков уже бывал на её площадке, когда снимался в картине «Золото» (16+) по произведению Мамина-Сибиряка «Дикое счастье» (16+). Сценарий писал известный уральский драматург Олег Богаев, режиссёром выступил Андрей Мармонтов.

Свердловская киностудия была создана в 1943 году, на ней снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов. Многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. В 2021 году правительство области заявило о восстановлении студии. Тогда же был открыт первый набор в школу кино, в которой бесплатно обучают специалистов кинодела.