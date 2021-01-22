«Сергеев, не дай бог ты пойдёшь на митинг!» В учебных заведениях Нижнего Тагила родителей, школьников и студентов предупредили об ответственности за участие в массовых акциях

Педагоги тагильских школ и колледжей в чатах предупреждают родителей, учащихся и студентов об ответственности за участие в несогласованных массовых акциях 23 января. Об этом редакции АН «Между строк» сообщили сами родители и студенты. В пабликах средних специальных учебных заведений также появились посты с призывом игнорировать шествие.

Преподаватели нескольких тагильских школ сообщили АН «Между строк», что руководством была поставлена задача «занять детей», чтобы не допустить их до участия в «мирном шествии» в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Так, например, в школе № 100 на пару часов были сдвинуты первые уроки. В других школах днём пройдут классные часы и спортивные состязания.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила со ссылкой на управление образования пояснили, что завтра в школах города пройдёт обычный образовательный процесс в соответствии с учебными планами школ.

Кураторы групп в колледжах предупреждают студентов о возможных негативных последствиях, если те будут замечены на несогласованных акциях.

Напомним, штаб Алексея Навального в Екатеринбурге анонсировал на 23 января массовое уличное шествие в поддержку оппозиционного политика. «Прогулка» в этот день готовится и в Нижнем Тагиле. В соцсети «ВКонтакте» 19 января появилась группа, участники которой хотят «прогуляться» в субботу от здания ТЦ «Александровский пассаж» до драмтеатра.

Редакция АН «Между строк» предупреждает, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях грозит административной или даже уголовной ответственностью. А также не призывает участвовать в них.