Сенатора от Карачаево-Черкесии обвинили в подделке вида на жительство в ОАЭ

Прокуратура Объединённых Арабских Эмиратов возбудила уголовное дело в отношении сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, подозреваемого в фальсификации вида на жительство и использовании подложных документов, со ссылкой на документы расследования и заявителя — депутата горсовета Черкесска Руслана Карданова — пишет РБК.

По данным депутата, Арашуков подделал вид на жительство, выданный властями ОАЭ, исправив в нём дату окончания действия документа с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года. Этот подлог был необходим для того, чтобы беспрепятственно занять кресло сенатора, утверждает Карданов: Арашуков стал сенатором 18 сентября 2016 года. Согласно законодательству РФ, член Совета Федерации не может быть резидентом другого государства.

В Совфеде заявили, что проверяли информацию о виде на жительство Арашукова в ОАЭ в прошлом году, но нарушений не обнаружили. Представители сенатора не ответили на запрос издания.