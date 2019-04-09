Сенатор Владимир Лукин отозвал поправки об ограничении съёмки на выборах из-за критики

Сенатор и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин отозвал из Госдумы законопроект об ограничении прав на фото- и видеосъёмку на избирательных участках, со ссылкой на источники пишет Znak.com. Информацию подтвердила помощница сенатора Наталия Мирза.

В уведомлении на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина уточняется, что сенатор решил отозвать законопроект в связи с «выявившейся необходимостью доработки».

Напомним, Лукин внёс документ в Госдуму 4 апреля. Поправки предполагали, что снимать на участках можно будет только после предварительного уведомления председателя комиссии, его заместителя или секретаря — и только с точки, которую определит председатель комиссии. Поправки касаются наблюдателей, журналистов, а также членов избирательной комиссии, в том числе с правом совещательного голоса.

В пояснительной записке сенатор отметил, что ЦИК признаёт их право на съёмку на участках, но в регионах нет единого подхода и законопроект должен решить эту проблему. По его мнению, принятие поправок будет способствовать открытости и гласности выборов.

Законопроект раскритиковали в движении «Голос», которое следит за чистотой выборов. Сопредседатель организации Григорий Мельконянц заявил, что инициатива ограничит права наблюдателей и журналистов, которые не смогут фиксировать фальсификации. Политик Дмитрий Гудков призвал Лукина уточнить законопроект. После этого сенатор через помощника предложил Гудкову и Мельконянцу встретиться и обсудить поправки.

Гудков подтвердил, что Лукин отозвал законопроект «после большого совещания», где был представитель и «Партии перемен», которую он возглавляет, и отметил, что этой «реакцией на ошибку» сенатор «показал себя образцом политика».