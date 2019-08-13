Сенатор Совфеда назвал «неправомерными» действия силовиков на акциях протеста в Москве

Сенатор Совета Федерации от Республики Бурятия и бывший командир ОМОНа Вячеслав Мархаев в Instagram назвал жёсткие действия силовиков на недавних акциях протеста в Москве «неправомерными и профессионально безграмотными».

«Это страшно. Страшно, что у граждан нашей страны всё меньше возможностей для выражения своего мнения. То, что столько людей вышли на улицы, уже говорит о том, что просто нет другой возможности быть услышанными властью», — написал сенатор.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы выслушать претензии митингующих, организовать с ними диалог, власти принимают силовые решения, «во многих случаях избыточные».

«Я, как бывший командир спецподразделения, считаю, что действия привлечённых сил по поддержанию общественного порядка неправомерные, профессионально безграмотные. Плохая власть борется с недовольными, хорошая — с причинами недовольства!» — высказал своё мнение Мархаев.

Издание «Тайга.Инфо» сообщает, что Мархаев работал в органах внутренних дел в 1980–2007 годах, является основателем и первым командиром бурятского ОМОНа, неоднократно участвовал в командировках в Чечню. В 2007 году избрался в Народный Хурал Бурятии, возглавил фракцию КПРФ. Через четыре года прошёл в Госдуму, в 2015-м стал сенатором.

В Москве с середины июля проходят акции протеста за честные и свободные выборы в Мосгордуму. В ходе митингов были задержаны тысячи человек, многие получили серьёзные травмы. По итогам протестной акции 27 июля СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.