Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» все собранные россиянами деньги

«Русфонд» вернул все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 миллиона рублей, которые телезрители Первого канала собрали на лечение певицы Жанны Фриске.

По данным ТАСС, деньги поступили на счёт благотворительного фонда 2 августа.

«На счёт "Русфонда" поступило 13 653 214 рублей — остаток долга наследников Жанны Фриске. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на её лечение и не израсходованных по назначению. Кроме того, с наследников взыскано и возвращено Русфонду 60 000 рублей в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины», — сказала собеседница агентства.