Семья силовиков спасла овцу с ягнятами от неминуемой гибели (ВИДЕО)

Экс-следователь транспортной прокуратуры, а ныне общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижнем Тагиле Станислав Недопёкин и следователь МУ МВД «Нижнетагильское» Андрей Кривошеев спасли тонущих в Висимском пруду овечку и двух ягнят. Как рассказала АН «Между строк» супруга Станислава помощник прокурора Дзержинского района Анна Недопёкина, инцидент произошёл днём в минувшую субботу в посёлке Висим.

«У нашей семьи дом в Висиме. И вот мы услышали блеяние, которое раздавалось на всю деревню, — рассказала АН “Между строк” Анна. — Когда мы пришли на берег пруда, то увидели, что метрах в 50 от берега тонут трое овечек. Как нам сказали местные жители, в воду их загнала большая собака без ошейника, которая с утра бегала по деревне».

Станислав вместе с братом Анны Андреем достали лодку и поплыли спасать овечек. К этому времени животные уже находились на середине пруда и выбились из сил. Несколько раз парнокопытные полностью уходили под воду, и мужчины опасались, что не успеют.