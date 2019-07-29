Семья силовиков спасла овцу с ягнятами от неминуемой гибели (ВИДЕО)

Экс-следователь транспортной прокуратуры, а ныне общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижнем Тагиле Станислав Недопёкин и следователь МУ МВД «Нижнетагильское» Андрей Кривошеев спасли тонущих в Висимском пруду овечку и двух ягнят. Как рассказала АН «Между строк» супруга Станислава помощник прокурора Дзержинского района Анна Недопёкина, инцидент произошёл днём в минувшую субботу в посёлке Висим.
«У нашей семьи дом в Висиме. И вот мы услышали блеяние, которое раздавалось на всю деревню, — рассказала АН “Между строк” Анна. — Когда мы пришли на берег пруда, то увидели, что метрах в 50 от берега тонут трое овечек. Как нам сказали местные жители, в воду их загнала большая собака без ошейника, которая с утра бегала по деревне».
Станислав вместе с братом Анны Андреем достали лодку и поплыли спасать овечек. К этому времени животные уже находились на середине пруда и выбились из сил. Несколько раз парнокопытные полностью уходили под воду, и мужчины опасались, что не успеют.
«Когда доставали первого ягнёнка, тот был напуган и сопротивлялся, но когда в лодку погрузили их маму, то детки притихли и второй ягнёнок уже спокойно дал себя вытащить, — говорит женщина. — Пока проходила спасательная операция, мы отогнали эту собаку от берега, и овечки уже спокойно вышли на берег и ушли по своим делам. Чьи это были животные, нам неизвестно. Возможно, даже с другого берега пруда».