Семья из Нижнего Тагила пришла на «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, чтобы попытаться узнать причину загадочной смерти родственника, о которой написало АН «Между строк» (ВИДЕО)

23 декабря на телеканале «Россия 1» вышел очередной выпуск передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где гостями студии стала семья Мамневых из Нижнего Тагила. В конце октября 2018 года в одной из квартир на первом этаже дома на улице Пархоменко при загадочных обстоятельствах погиб старший сын Дмитрий.

На теле мужчины было обнаружено около 20 ножевых ранений, но следов присутствия других лиц в квартире не обнаружено. При этом входная дверь была закрыта изнутри. Родственники считают, что Дмитрия убили, а чтобы скрыть следы преступления, обставили всё как самоубийство.

Следователи пришли к выводу, что криминальной составляющей в этой трагедии нет, и не стали возбуждать уголовное дело, но мама Дмитрия Валентина Мамнева уверена в том, что непосредственное отношение к смерти её сына имеет девушка покойного.

Все эти 3 года Валентина Мамнева пыталась добиться возбуждения уголовного дела, но безрезультатно. Последней надеждой для женщины стало обращение на федеральный телеканал.

В качестве экспертов в студию были приглашены криминолог Галина Запорожцева, старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Петрос Гарибян и психолог Виктор Пономаренко.

Свою версию причины смерти Дмитрия Мамнева высказал и редактор АН «Между строк» Павел Булатов.