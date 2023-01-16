«Семьи уже давно нет, и тут о нас чиновники вспомнили». Жительнице Нижнего Тагила спустя 15 лет дали землю под ИЖС в 88 километрах от города

Екатерина и Руслан (все имена изменены. — Прим. ред.) поженились в 2005 году. В 2007-м у пары появился первенец и молодая семья решила воспользоваться правом на улучшение жилищных условий.

«Я стала изучать этот вопрос, узнавать, какие документы нужны, чтобы получить участок под строительство своего дома. Мы тогда были прописаны в пригороде, поэтому обратились в администрацию Пригородного района», — вспоминает Екатерина.

В 2011 году супруги развелись, так и не дождавшись помощи от государства. О заявлении на землю Екатерина и Руслан не вспоминали до декабря 2022 года, пока на имя уже бывшего супруга не пришло письмо.

«Семьи уже давно нет, и тут о нас чиновники вспомнили. Спустя 15 лет нам предлагают участок в 20 соток на отшибе села Кайгородского в 88 километрах от Нижнего Тагила. Руслан даже в шутку предложил мне снова пожениться ради такого щедрого подарка от наших властей», — говорит тагильчанка.