Семьи российских военных, погибших во время спецоперации на Украине, получат более 12 млн рублей компенсаций

Президент России Владимир Путин накануне на заседании Совета безопасности объявил о дополнительных выплатах семьям российских военных, погибших во время специальной операции на Украине. По словам главы государства, они получат 5 млн рублей дополнительно к ранее предусмотренным по закону деньгам.

«Всем членам семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут перечислены предусмотренные по закону страховое обеспечение и единовременные пособия. Это 7 млн 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего. Но, кроме того, считаю необходимым установить дополнительную выплату каждой семье погибшего военнослужащего Минобороны, военнослужащих и сотрудников других силовых ведомств, участвующих в операции, в размере 5 млн рублей», — сообщил Владимир Путин.

Также получат выплаты получившие ранения во время спецоперации, им полагается по 3 млн рублей. Ещё по 2 млн рублей получат раненые военные в случае негодности к службе. В случае инвалидности государство будет выплачивать им ежемесячные пособия.

«Наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения и, к сожалению, сами несут потери. Наш долг — поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России», — заявил Путин.

Также Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджигамомедову, который во время военной операции на Украине подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.