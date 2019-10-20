Семьи погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае получат по 1 млн рублей

Минтруд пообещал выплатить компенсации семьям погибших во время прорыва дамбы в Красноярском крае в размере 1 млн рублей.

«Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по 1 млн рублей, пострадавшим — единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален. Кроме того, лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере», — рассказали в ведомстве.

Как пишет ТАСС, Пенсионному фонду РФ уже дано поручение назначить членам семей погибших пенсии по случаю потери кормильца.

В Минтруда добавили, что Роструд инициировал проверки на предмет соблюдения трудового законодательства пяти компаний, работники которых пострадали во время прорыва дамбы.