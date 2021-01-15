Семейный праздник по сбору новогодних елей пройдёт в Нижнем Тагиле в эти выходные

16 января в Нижнем Тагиле состоится семейный праздник по сбору новогодних красавиц. Организаторы акции — коллектив магазина фермерских продуктов «От поля до вилки» — призывают тагильчан сделать полезное для экологии дело и не выбрасывать хвойные деревья на помойку. Все принесённые ели, пихты и сосны будут переработаны в мульчу (материал, которым покрывают землю для защиты растений).

Семейный праздник с диджеем, розыгрышем подарков, вкусными угощениями на полевой кухне и работой фотографа пройдёт 16 января с 12:00 до 14:00 возле магазина «От поля до вилки» на Газетной, 22. Также горожане смогут сдать свои ёлки по этому адресу с 15 по 17 января в часы работы магазина — с 8:00 до 20:00.

«Третий год подряд мы проводим акцию. Нынче из-за сильных морозов до последнего дня сомневались, делать или нет, но погода смягчилась, что нас очень порадовало. Мы приглашаем жителей города прийти всей семьёй, отдохнуть, выиграть подарки, вкусно поесть, сделать доброе дело и счастливыми, довольными отправиться домой. На площадке будет работать фотограф, так что все смогут сфотографироваться со своими ёлочками на прощание», — рассказала «Афише МС» коммерческий директор магазина «От поля до вилки» Мария Губерт.

Собранные еловые деревья и ветки будут переработаны в мульчу, которой в будущем предприниматели планируют украсить аллею в парке «Народный».