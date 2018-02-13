Семь екатеринбургских отелей завысили цены к ЧМ-2018

Федеральное агентство по туризму обновило список российских гостиниц, завышающих цены на проживание во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В перечне оказались семь отелей Екатеринбурга: «Максим», «Хайятт Ридженси», «Рамада», «Луна», «Live», «Дворец свадеб», «Гранд Холл».

На сайтах екатеринбургских гостиниц «Хайятт Ридженси» и «Рамада» были выявлены факты завышения стоимости проживания во время ЧМ-2018 от 2% до 86,8%, пишет «Областная газета». Ночь в гостинице «Максим» может обойтись в 21 тыс. 320 руб. при нормативе 3 тыс. 650 руб. (наценка в 485%).

«Предотвращение необоснованного повышения цен на размещение в гостиницах городов — организаторов ЧМ-2018 очень важно для имиджа российского туризма. Установление справедливых цен на гостиничное обслуживание — вопрос не только социальной ответственности, но и разумного подхода к ведению бизнеса с прицелом на будущее развитие», — прокомментировал ситуацию руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Список завышающих цены отелей будет передан в Роспотребнадзор и Федеральную антимонопольную службу.