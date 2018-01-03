Семь человек задохнулись в новогоднюю ночь в оренбургском селе, пока хозяйка дома гостила у родственников в Нижнем Тагиле

Следственный комитет и прокуратура расследуют смерть пяти взрослых и двух детей, которые в новогоднюю ночь отравились угарным газом печной горелки в Оренбуржье, пока хозяйка дома вместе с двумя опекаемыми детьми находилась в Нижнем Тагиле у родственников.

Трагедия произошла в селе Скворцовка Оренбургской области. Тела погибших случайно обнаружил один из местных жителей, их личности уже установлены. Это ранее судимый 25-летний сын хозяйки дома, его 16-летняя девушка, дети пяти и шести лет и их мать, а также двое взрослых мужчин, пишет Orenday.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу, на месте происшествия работают правоохранители. По предварительной информации, все семеро отравились угарным газом печной горелки, которую незадолго до этого отремонтировали собственными силами. Известно, что семья владелицы дома и мать с погибшими детьми находились под опекой социальных служб и оповещались о мерах безопасности перед Новым годом. Также хозяевам дома был вручён автоматический дымоизвещатель. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь чуть не погиб хозяин квартиры дома на Черноисточинском шоссе. Вызов поступил на пульт дежурного через 19 минут после начала нового года. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, горели домашние вещи на балконе. Чтобы спасти их владельца, пожарным пришлось надеть на него маску дыхательного аппарата и вывести на улицу. С тушением огня они справились менее чем за 20 минут. Всего в новогоднюю ночь на Урале случилось 15 пожаров.

Сегодня ночью пожар произошёл также в пятиэтажном доме на улице Юности в Нижнем Тагиле. Огонь повредил имущество в трёх квартирах. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, из-за возгорания из дома были эвакуированы 12 человек. Двух жильцов удалось спасти благодаря автолестнице.