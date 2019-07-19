Семь человек пострадали при столкновении рейсового автобуса и иномарки в Екатеринбурге

ДТП с семью пострадавшими произошло 18 июля на улице Шварца в Екатеринбурге. Столкнулись автобус №056 и автомобиль Toyota RAV4. В результате было госпитализировано семь человек, в том числе трое детей и беременная женщина.

Как пишет Е1, 56-летняя водитель Toyota, выезжая с прилегающей территории, не заметила автобус и въехала в него.

Из-за резкого торможения травмы получили семь пассажиров автобуса — два мальчика пяти и десяти лет, шестнадцатилетняя девочка, а также четверо взрослых, среди которых беременная женщина. Все они были госпитализированы.

«По предварительным данным, автоледи либо отвлеклась, либо по какой-то иной причине якобы не заметила приближающийся автобус. Водители внешних признаков опьянения не имеют. Тем не менее их отправили на экспертизу. Транспортные средства получили незначительные повреждения»,— сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По итогам начавшейся проверки представители МВД примут обоснованное процессуальное решение