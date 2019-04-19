Секретарь Совбеза РФ заявил о хищении более 2 млрд рулей при реализации федеральных целевых программ

Более 2 млрд рублей похищено из бюджета в ходе реализации федеральной целевой программы (ФЦП) «Юг России» и иных инфраструктурных проектов, со ссылкой на заявление секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева пишет «Интерфакс».

ФЦП «Юг России» на 2014–2020 годы была утверждена в декабре 2013 года, общий объём финансирования программы предполагался на уровне 189,1 млрд рублей. Программа нацелена на создание благоприятных условий для развития реального сектора экономики, стимулирование инвестиционной активности в Северо-Кавказском федеральном округе и привлечение капитала в экономику, обеспечение достойных условий жизни путём создания новых рабочих мест, обеспечение возможности получения качественного образования и строительство объектов здравоохранения.