Сегодня тагильский благотворительный фонд «Живи, малыш» запустил соцтакси для детей-инвалидов в Екатеринбурге

Нижнетагильский благотворительный фонд «Живи, малыш» сегодня, 1 марта, начал принимать заявки на поездки детей-инвалидов на бесплатном социальном такси в Екатеринбурге. Воспользоваться услугами спецмашины могут жители города с ограниченными возможностями здоровья до 35 лет. Для участия в проекте родным ребёнка-инвалида необходимо лишь разово предоставить документы в благотворительный фонд «Живи, малыш».

«Мы возим особенных деток не только в больницу и соцслужбы, лимита поездок нет. И больше таких социальных такси для детей-инвалидов в Екатеринбурге тоже нет. Чтобы подать заявку, нужно обратиться к координатору соцпрограмм фонда в Екатеринбурге – Анне Черноскутовой по телефону +7-908-906-78-68 (Ленина, 56, оф. 54/ 4)», – отмечают в пресс-службе фонда «Живи, малыш».

В Нижнем Тагиле такое же социальное такси было запущено в 2016 году. Машина сделана на базе ГАЗ-2705, оборудована автоподъёмником, специальными креплениями для инвалидных кресел и кнопками вызова водителя на каждом сиденье, может перевозить шесть человек одновременно. Деньги на покупку автомобиля — 1 миллион 100 тысяч рублей — перевёл благотворительный фонд «ЕВРАЗ — Урал». Такси ежемесячно совершает минимум десять поездок в медицинские и социальные учреждения Екатеринбурга. Три раза в неделю развозит детей по тагильским учреждениям для прохождения курсов реабилитации. За три года помощью спецавтомобиля воспользовались 649 особенных детей. Всего машина осуществила 996 поездок.

Сегодня, 1 марта, вновь стартует самая народная благотворительная акция фонда «Живи, малыш» «100 рублей спасут жизнь». Ежемесячная акция проходит по всей стране с 1 июня 2012 года. В первый день каждого месяца любой желающий может пожертвовать на лечение тяжелобольных детей посильную денежную сумму. Чтобы принять участие в акции, нужно лишь отправить СМС-сообщение на номер 3443 с текстом «Спаси…» и указать сумму от 15 до 15 000 рублей. Услуга доступна для операторов МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Теле 2». Все собранные средства направляются на лечение и покупку медицинских изделий для подопечных фонда «Живи, малыш».

Сейчас срочная помощь нужна четверым подопечным фонда. Десятилетнему Диме Барсукову и четырёхлетней Маше Алексеевой из Нижнего Тагила, девятилетнему Владу Смолякову из Троицка и шестилетнему Алексею Булыгину из Барнаула. Большинство детей страдают таким тяжёлым заболеванием как ДЦП, их истории подробно описаны на сайте благотворительного фонда «Живи, малыш».

«Все дети не ходят и не сидят самостоятельно, – отмечают в фонде «Живи, малыш». – Всем им необходимо проходить регулярно курсы реабилитации. Если ребёнок лечится от случая к случаю или вовсе не лечится, то у него развивается контрактура суставов, происходят подвывихи суставов, что приводит к мучительным и не прекращающимся болям. У Димы Барсукова из Нижнего Тагила неизлечимое генетическое заболевание мальчиков – миодистрофия Дюшенна. При нём слабеют все мышцы, вплоть до сердечной. Лекарства нет. Диме нужен мешок Амбу – механическое ручное устройство для выполнения временной искусственной вентиляции лёгких. Бесплатно его не выдают, родители должны покупать аппарат сами».

За каждый денежный сбор фонд отчитывается на своём сайте. Здесь же можно найти информацию о нуждающихся в помощи малышах, а также о детях, уже получивших средства на операции, лечебные процедуры и медикаменты.