Сегодня Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» дал старт юбилейной акции «100 рублей спасут жизнь» для помощи тяжелобольным детям

Жители со всей России в сотый раз примут участие в самой народной акции, организованной тагильским благотворительным фондом «Живи, малыш» для помощи тяжелобольным детям. Акция называется «100 рублей спасут жизнь» и существует уже более 8 лет. За это время благодаря ей и пожертвованиям тысяч неравнодушных людей необходимую помощь получили сотни детей из самых разных уголков страны.

Благотворительный фонд «Живи, малыш» проводит всероссийскую акцию «100 рублей спасут жизнь» первого числа каждого месяца. Присоединиться к ней просто. Достаточно отправить SMS на номер 3443 с текстом: СПАСИ 100 (доступно для операторов МТС, Мегафон, Билайн). Вместо 100 может быть любая другая сумма — от 15 до 15 000 рублей. Также вы можете подключить ежемесячные автоплатежи с банковской карты.

«Акция "100 рублей спасут жизнь" знаковая для нас, потому что с неё, по сути, началась работа фонда, — говорят в пресс-службе благотворительной организации. — Мы всегда тщательно готовимся к её проведению, придумываем контент, пишем истории о детях. И хоть она уже сотая по счёту, всё равно волнуемся, как всё пройдёт, удастся ли привлечь благотворителей. И мы очень рады, что даже спустя 8 лет акцию по-прежнему поддерживает множество людей, в том числе и медийные личности. Конечно, хочется, чтобы детям перестали собирать деньги на лечение эсэмэсками, но пока другого действенного варианта нет, мы будем продолжать своё дело. И спасибо всем, кто участвует в подобных мероприятиях и делает жизнь больных детей лучше».

После подключения автоплатежа нет нужды каждый раз обращаться в банк, искать терминал или снова и снова вводить информацию о карте на сайте. В то же время процесс оформления регулярных пожертвований аналогичен оформлению разового пожертвования и занимает не более трёх минут. Подписаться можно на сайте фонда «Живи, малыш».

Фонд направляет собранные средства на лечение и реабилитацию тяжелобольных детей, покупку дорогостоящего оборудования и других жизненно важных для них вещей. Например, в июле полученные деньги были перечислены подопечному благотворительной организации Роме Кокошкину для прохождения реабилитации в ДЦА «Родник» в Санкт-Петербурге. Только после нескольких курсов дети с ДЦП, как правило, начинают самостоятельно выполнять недоступные им ранее движения, восстанавливают речевую функцию и показывают другие успехи.

Сейчас в поддержке нуждаются 19 тяжелобольных детей из Нижнего Тагила и других российских городов в возрасте от года до 15 лет. Большинство из них страдает ДЦП, у некоторых задержка психоречевого развития, эпилептическая энцефалопатия, синдром Жубера, порок развития позвоночника.

Напомним, Нижнетагильский фонд «Живи, малыш» успешно реализует социальные проекты с 2012 года. За 2020 год ему уже удалось собрать более 10 млн рублей, за всё время работы — почти 55 млн рублей. Обо всех мероприятиях и тратах фонда можно почитать на его официальном сайте или в группе в соцсети «ВКонтакте».