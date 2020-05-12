Сечин попросил у властей налоговые льготы для газовых проектов «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил премьер-министра Михаила Мишустина предоставить компании налоговые льготы для трудноизвлекаемых залежей газа в Западной Сибири, со ссылкой на копию письма пишет РБК.

По словам Сечина, это улучшит экономику гигантского Харампурского месторождения, которое «Роснефть» разрабатывает вместе с BP. Для сложных геологических газовых запасов (ресурсов берёзовской свиты) требуются инновационные технологии, поэтому их промышленная добыча без льгот нерентабельна, говорится в документе. Сечин предлагает снизить ставку НДПИ для таких залежей, установив для неё коэффициент 0,21. Такая льгота ещё с 2013 года действует для других трудноизвлекаемых запасов газа компании — так называемых туронских залежей, и глава нефтяной компании говорит о логичном уравнении условий для похожих по характеристикам ресурсов.

Пока основным получателем льгот может стать один из крупнейших новых газовых проектов «Роснефти» — Харампурское месторождение. Общие возможные запасы этого месторождения на конец 2019 года составили 735 млрд куб. метров. Снижение ставки НДПИ для запасов берёзовской свиты позволит «Роснефти» сэкономить около 500 рублей на 1 тысячу куб. метров при средней цене газа в России около 3,5 тысячи рублей за 1 тысячу куб. метров.