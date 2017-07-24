Счётная палата выявила неэффективное использование ФСИН 15 млрд рублей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) неэффективно использовала средства федерального бюджета на сумму 15,05 млрд рублей в период с 2007 по 2016 годы, которые были выделены на строительство СИЗО в Краснодарском крае и в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте Счётной палаты.

Отмечается, что изоляторы не достроены до сих пор. Из 15,05 млрд рублей 2,37 млрд были выделены на строительство следственного изолятора в городе Белореченске, 12,69 млрд — на строительство изолятора в городе Колпино.

Также в Счётной палате отметили, что за девять лет на реализацию федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» было выделено на 3,09 млрд рублей больше бюджетных средств, чем планировалось изначально. Общий объём расходов составил 57,67 млрд рублей.

«Средства федерального бюджета, предусмотренные Программой, выделены в 2007-2016 гг. в полном объёме, однако цель Программы по приведению условий содержания подследственных в СИЗО и осуждённых в исправительных учреждениях в соответствие с законодательством РФ не достигнута, при этом кассовые расходы составили 56,05 млрд руб. (97,2%)», — говорится в сообщении Счётной палаты.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2017 года ФСИН не ввела в эксплуатацию 18 объектов, предусмотренных программой, объём незавершенного строительства оценивается в 30,78 млрд руб. Введены в эксплуатацию были 276 объектов. В 2017 году служба ввела в эксплуатацию только два из этих 18 объектов, ещё шесть готовы менее чем на 70%. Существует риск, что эти шесть объектов не будут введены в эксплуатацию и в текущем году, говорится в сообщении палаты.

В Счётной палате установили, что ФСИН до 2014 года не использовала СИЗО в Калининградской области, хотя изолятор был введён в эксплуатацию в 2001 году. Похожая ситуация сложилась с изолятором в посёлке Эльбан Хабаровского края: его построили в 2012 году, а использовать стали только в 2014 году. Спустя два года заполненность этих изоляторов составила 71,7% и 8,6% соответственно.

Также аудиторы отметили рост числа жалоб, поданных в Европейский суд по правам человека против России из-за условий содержания под стражей, которые ЕСПЧ в итоге удовлетворил. За девять лет их стало в 28,5 раз больше.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС