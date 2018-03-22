Счётная палата выявила нарушения в работе мэрии Нижнего Тагила более чем на два миллиарда рублей

Счётная палата Нижнего Тагила по итогам проверок за 2017 год обнаружила нарушения в работе мэрии, а также подведомственных ей учреждений на сумму более двух миллиардов рублей. Об этом председатель контрольно-ревизионного органа Валерий Платунов сообщил сегодня, 22 марта, депутатам думской комиссии по самоуправлению. В ходе проверок сотрудники Счётной палаты выявили нарушения и недостатки, допущенные при расходовании бюджетных средств, использовании муниципального имущества, ведении бухгалтерского учёта, составлении и применении бюджетной отчётности и классификации.

«Неэффективное расходование бюджетных средств – 3,8 миллиона рублей, неправомерное расходование – 1,6 миллиона рублей, занижение доходов бюджета города – 52,7 миллиона рублей, нарушения при управлении муниципальным имуществом – свыше ста миллионов рублей. Нарушений порядка и ведения бухгалтерского учёта, составления бюджетной отчётности и применения бюджетной классификации выявлено на сумму более двух миллиардов рублей. Это наибольшая доля выявленных нарушений», – отметил Валерий Платунов.

По результатам проверок руководителям проверенных учреждений направлено восемь представлений. Материалы восьми выездных проверок направлены в прокуратуру Ленинского района, трёх проверок – в полицию.

«В течение 2017 года по результатам контрольных мероприятий, в том числе прошлых лет, устранено нарушений на сумму 2,3 миллиарда рублей. Девяти должностным лицам объявлены выговоры, девяти замечания, восьми должностным лицам снижены размеры премий на общую сумму 68,2 тысячи рублей», – добавил председатель Счётной палаты.

Счётная палата создана решением Нижнетагильской городской думы в 2008 году и является постоянно действующим органом местного самоуправления города Нижний Тагил. Структура осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, гласности, объективности и независимости от объектов контроля.