Счётная палата выявила нарушения в бухгалтерии управления образования Нижнего Тагила

Счётная палата Нижнего Тагила нашла нарушения в работе МКУ «Центр бухгалтерского, экономического, правового и инженерно-технического обеспечения муниципальных учреждений образования города» (ЦБЭО). Организация оказывает услуги в области бухгалтерского учёта, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию. Её владельцем является управление образования Нижнего Тагила.

Инспекторы Счётной палаты проверили расходование бюджетных средств и использование имущества ЦБЭО за 2016 год. Они выявили неправомерное расходование 100 тысяч рублей на дополнительные отпуска для отдельных работников, а также несоблюдение порядка отражения в бухгалтерском учёте имущества, полученного в безвозмездное пользование, на сумму 344,2 тысячи рублей. Установлено отсутствие журнала учёта путевых листов. Документально не оформлено право пользования земельным участком.

По итогам проверки её материалы были направлены в прокуратуру Ленинского района и полицию.