Счётная палата уличила «Горэнерго» в нарушениях на сумму более 100 миллионов рублей

Счётная палата Нижнего Тагила проверила, как МУП «Горэнерго» использовало муниципальное имущество в 2017 году, и уличило его в нарушениях на сумму более 110 миллионов рублей. Данная сумма — балансовая стоимость 181 объекта недвижимого имущества, которое было передано МУПу администрацией города. Право хозяйственного ведения на это имущество, по информации контрольно-ревизионного органа, официально не зарегистрировано.

Сотрудники Счётной палаты также установили, что муниципальное предприятие незаконно пользуется сетями теплоснабжения по адресу переулок Оплетина, дома № 1, 2, 3, 4; нарушает требования Земельного кодекса РФ и не соблюдает правила ведения реестра муниципального имущества. Материалы проверки направлены в прокуратуру Ленинского района, главе Нижнего Тагила Сергею Носову, депутатам гордумы.

Напомним, с 2011 года МУП «Горэнерго» проходит процедуру банкротства. В 2014 году предприятие было признано несостоятельным, оно накопило многомиллионную задолженность перед поставщиками энергоресурсов. Было открыто конкурсное производство, арбитражным управляющим назначен Азат Юсупов. В октябре прошлого года Сергей Носов подписал постановление, разрешающее МУП «Нижнетагильские тепловые сети» на участие в ООО с одноимённым названием. Согласно документу, новая компания со стопроцентной долей МУП «НТТС» будет ответственна за теплоснабжение Дзержинского района Нижнего Тагила вместо банкротящегося «Горэнерго».