Счётная палата предупредила о возможном дефиците продуктов питания из-за регулирования цен

Счётная палата России по итогам экономического мониторинга пришла к выводу, что дальнейшее регулирование цен на продовольствие, которым занялось правительство России, может привести к дефициту продуктов питания, пишет ТАСС.

«Административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В то же время такой шаг несёт в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», — говорится в материалах мониторинга.

По мнению аудиторов, производителям может быть невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. Поэтому производители могут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен.

«Кроме того, существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены вопреки взятым на себя обязательствам. Во-вторых, после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами», — подчёркивают в ведомстве.

В Счётной палате также напомнили, что подобные ограничительные меры должны носить строго кратковременный характер.

Напомним, в конце 2020 года Владимир Путин обратил внимание на то, что в России подорожали сахар, подсолнечное масло, мука и другие продукты. Уже на следующий день премьер-министр Михаил Мишустин обвинил несколько министерств в том, что они «упустили ситуацию с ростом цен».

В середине декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашения о снижении и стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, до этого Минэкономразвития предложило правительству разрешить регулировать цены на социально значимые товары, если их стоимость выросла больше чем на 10% в месяц. Сейчас правительство может регулировать цены, если они выросли более чем на 30%.

25 декабря Совет Федерации одобрил закон, разрешающий правительству самому решать, когда регулировать цены на продукты.