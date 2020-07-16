Счётная палата предупредила о риске увеличения числа обманутых дольщиков

Счётная палата России предупредила о дальнейшем росте числа граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, на фоне снижения покупательной способности населения и участившихся случаев банкротств небольших и средних строительных компаний, сообщается в заявлении на сайте ведомства.

По состоянию на март 2020 года в Единый реестр проблемных объектов включено более трёх тысяч домов и более тысячи застройщиков в 76 регионах. Самая сложная ситуация — в Москве, Московской, Ленинградской, Нижегородской областях и Краснодарском крае, отметили в Счётной палате.

В ведомстве считают, что проблема усугубляется тем, что с середины 2019 года регионы не ведут реестр обманутых граждан, поэтому «до сих пор нет полной и достоверной информации» о тех, чьи права были нарушены. На июль 2019 года в реестре числилось около 48 тысяч человек, однако, по оценкам экспертов, их общее количество сейчас составляет от 180 до 200 тысяч человек. В связи с этим Счётная палата рекомендовала правительству провести совместно с регионами «полную инвентаризацию обманутых дольщиков».

Отсутствие финансирования достройки проблемных объектов также является «одним из главных сдерживающих факторов» и «может привести к увеличению социальной напряжённости в обществе», считают в Счётной палате.

В ведомстве отметили, что «есть вопросы» и к работе Фонда защиты прав дольщиков, который показывает «низкий уровень расходования средств», что в свою очередь «свидетельствует о крайне низком качестве бюджетного планирования у Минстроя России». Высокий уровень зарплат сотрудников фонда «пока не подкреплён значимыми результатами», добавили в ведомстве.