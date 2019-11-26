Счётная палата предложила открыть региональным властям доступ к налоговой тайне

Счётная палата предлагает законодательно разрешить региональным властям доступ к налоговой тайне, пишет «Интерфакс».

По мнению экспертов, это положительно скажется на полноте и объективности оценки эффективности налоговых расходов субъектами РФ. Счётная палата подсчитала налоговые расходы бюджета от льгот по налогу на прибыль организаций, предоставляемых субъектами Российской Федерации: в 2018 году по сравнению с 2017 годом они выросли более чем вдвое по России в целом и Московской области в частности. Куда более скромный рост (12,2%) был отмечен по итогам проверки в Санкт-Петербурге.

«Количество юрлиц, которые пользуются данными льготами, в целом по стране за последний год сократилось. Однако в разрезе регионов — объектов проверки ситуация прямо противоположная: в Санкт-Петербурге количество получателей льгот по налогу на прибыль организаций увеличилось на 51% (на 30 организаций), а в Московской области — на 96% (на 47 организаций)», — говорится в сообщении.

При этом инструменты, с помощью которых можно оценить эффективность данных преференций, далеки от совершенства: в законодательных актах Санкт-Петербурга и Московской области, предоставляющих право на льготы по налогу на прибыль организаций, отсутствуют цели предоставления льгот и необходимые критерии их оценки. Кроме того, методики оценки эффективности налоговых льгот, которые сейчас применяют данные регионы, не позволяют объективно оценить их отдачу.