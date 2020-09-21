Счётная палата отчиталась о повышении пенсии на 185 рублей

Страховые пенсии работающим россиянам были повышены с 1 августа 2019 года, средний размер увеличения составил 185 рублей — на 15 рублей больше, чем в 2018 году, со ссылкой на заключение Счётной палаты на отчёт об исполнении бюджета Пенсионного фонда России пишет ТАСС.

Кроме того, с 1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам были увеличены на 7,05%, что на 1,6 процентного пункта больше уровня инфляции за 2018 год. Отмечается, что в 2019 году Пенсионный фонд России выполнил все обязательства по выплате и индексации пособий в срок.

Ранее сообщалось, что в 2021 году дефицит бюджета Пенсионного фонда России возрастёт до максимума за пять лет, но, согласно проекту бюджета до 2023 года, дефицит фонда будет покрыт его накоплениями.