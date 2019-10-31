Счётная палата обнаружила вывод госсредств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, со ссылкой на заключение Счётной палаты пишет РБК.

Отмечается, что в 2017–2019 годах на поддержку кинематографии из российского бюджета было выделено 22,8 млрд рублей. Основная часть этих средств (78,6%, или 17,9 млрд рублей) пошла на производство национальных фильмов. Счётная палата указывает, что в состав экспертных советов, отбирающих фильмы для финансирования, входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий. По мнению контрольного ведомства, это создаёт риски финансирования из бюджета аффилированных проектов. Также аудиторы считают, что метод отбора заявок надо изменить: сейчас при распределении субсидий не учитываются провалы предыдущих картин авторов в прокате.

Кроме того, аудиторы проанализировали пять реестров документов с отчётностью о расходовании субсидий и выяснили, что средства зачастую перечисляют на счета кинокомпаний, не обязанных предоставлять отчёт. До 60% от сметной стоимости российских фильмов были направлены либо в зарегистрированные на Кипре компании, либо в российские организации со штатом от одного до девяти сотрудников.

Ранее «Ведомости» сообщали, что более половины фильмов, профинансированных с 2015 года Министерством культуры, зрители в кинотеатрах почти не смотрели.