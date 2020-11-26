Счётная палата Нижнего Тагила выявила нарушения при проверке реализации проекта «Светлый город» на сумму почти 2 млрд рублей

Счётная палата Нижнего Тагила при проверке деятельности Службы заказчика городского хозяйства (СЗГХ) выявила нарушения и недостатки на 1,9 млрд рублей. Специалисты контрольно-ревизионного органа проверяли, как расходовались бюджетные средства, выделенные на реализацию контракта жизненного цикла «Светлый город» в 2018 и 2019 годах. В ходе процедуры они выявили, что сотрудники СЗГХ не соблюдали условия муниципального контракта.

«Не соблюдён порядок сдачи-приёмки выполненных работ, что повлекло искажение показателей бухгалтерской отчётности и занижение данных о кредиторской задолженности, в том числе просроченной, на сумму 62 млн рублей. Не предоставлены исходные данные для проектирования, нарушены сроки выполнения работ и их оплаты. Не соблюдены требования к основному оборудованию, применяемому при выполнении работ, а также требования по техническому обслуживанию объектов наружного освещения. Завышены данные об обеспечении исполнения обязательств на сумму 1,8 млрд рублей», — отмечается в итоговом отчёте Счётной палаты.

Выяснилось также, что целевой показатель не соответствовал установленным требованиям, а в отчёте о реализации муниципальной программы была отражена недостоверная информация.

По итогам результатов проверки сотрудники Счётной палаты направили представления об устранении нарушений в СЗГХ и управление горхозяйством администрации города. Также необходимая информация поступила в прокуратуру Ленинского района, гордуму и главе Нижнего Тагила.

В следующем, 2021 году Счётная палата по просьбе депутатов Нижнетагильской гордумы должна будет проверить МБУ «СШ “Авиатор”», Службу экологической безопасности, СШОР «Уралец», ДК «Юбилейный», а также МАУ «Нижнетагильская информационная компания “Тагил-пресс”». Список окончательно был утверждён сегодня, 26 ноября, на очередном заседании НТГД.