Депутаты Нижнего Тагила усомнились в эффективности реализации многомиллиардного проекта «Светлый город»

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 20 февраля, на заседании думской комиссии по горхозяйству высказали ряд претензий к реализации проекта «Светлый город» в Нижнем Тагиле. Владимир Антонов отметил, что к нему обратились жители домов на Новой Кушве с жалобой на отсутствие освещения на нескольких улицах микрорайона. И. о. замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Владимир Юрченко пояснил, что «в программу, к сожалению, попали не все улицы, в данном случае им не повезло». Народные избранники попросили чиновника предоставить им перечень улиц, на которых осталось модернизировать освещение в рамках проекта «Светлый город», чтобы понимать, какие территории в программу не вошли.

Депутат Андрей Обельчак обратил внимание на то, что в докладе Юрченко не говорится об экономических показателях работы масштабной программы. Ранее мэрия сообщала о том, что в 2018 году за счёт увеличения светоточек произошёл рост расходов на электроэнергию на 20,4% по сравнению с 2017 годом. По словам Юрченко, эффективность проекта «Светлый город» можно будет увидеть лишь спустя несколько месяцев после запуска в работу всего комплекса.

К 1 июля 2019 года «Швабе» планирует закончить все строительные работы в городе. В этом году планируется модернизировать освещение на оставшихся 18 территориях. Это Выя, Голый камень, Рудник, Кирпичный, несколько центральных улиц и пригород. Полностью закончены все работы, по словам Юрченко, на 51 улице. После установки распределительных систем освещения «Швабе» возьмёт светоточки на своё обслуживание. На одном из последних совещаний в мэрии глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил также рассмотреть возможность установки подсветки для музейного комплекса и завода-музея имени Куйбышева в рамках реализации проекта «Светлый город».

В октябре 2014 года мэрия Нижнего Тагила в рамках реализации проекта «Светлый город» подписала контракт с холдингом «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Контракт жизненного цикла по проектированию, строительству и техническому обслуживанию объектов будет действовать до 2043 года и обойдётся городской казне в 9,3 млрд рублей. Сейчас задолженность за работы перед исполнителем проекта составляет уже более 300 млн рублей. Напомним, о вероятных проблемах с обслуживанием контракта начали говорить практически сразу после подписания договора. Региональный Минфин, общественники и депутаты Заксобрания указывали на неприемлемую цену контракта и пытались его обжаловать через ФАС и прокуратуру, однако мэрия Нижнего Тагила все суды выиграла.