Счётная палата Нижнего Тагила озвучила депутатам претензии к Службе заказчика городского хозяйства по программе «Светлый город» 

Сегодня, 26 января, на комиссии по горхозяйству НТГД председатель Счётной палаты Валерий Платунов подвёл итоги проверки МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» о расходовании бюджетных средств в рамках концессионного проекта «Светлый город». Специалисты контрольно-ревизионного органа обнаружили нарушения и недостатки на 1,8 млрд рублей. В ходе процедуры они выявили, что сотрудники СЗГХ в 2018–2019 годах не соблюдали условия муниципального контракта.

«Не соблюдён порядок сдачи-приёмки выполненных работ, что повлекло искажение показателей бухгалтерской отчётности и занижение данных о кредиторской задолженности, в том числе просроченной, на сумму 62 млн рублей. Не предоставлены исходные данные для проектирования, нарушены сроки выполнения работ и их оплаты. Не соблюдены требования к основному оборудованию, применяемому при выполнении работ, а также требования по техническому обслуживанию объектов наружного освещения. Завышены данные об обеспечении исполнения обязательств на сумму 1,8 млрд рублей», — отмечается в итоговом отчёте Счётной палаты.

По итогам проверки Счётной палаты были направлены представления об устранении нарушений в СЗГХ и управление горхозяйством администрации города. Результаты проверки поступили в прокуратуру Ленинского района, гордуму и главе Нижнего Тагила.

Заместитель директора Службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков попытался объяснить причины выявленных замечаний.

— По поводу взаимных претензий: со стороны заказчика не были представлены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Это потребовало бы ещё дополнительной нагрузки на бюджет, соответственно, подрядчик выполнил это за счёт собственных средств. По применению опор наружного освещения: согласно контракту, должны были применяться опоры круглого сечения, без фланцев. Применены были опоры гранёные, стоимость этих опор ниже, и эффективность применения гранёных опор с фланцевым соединением обусловлена тем, что в случае отклонения опоры при аварии её вертикальное положение гораздо легче поправить, — заявил чиновник. — В заключении Счётной палаты указано, что эти столбы на 15% дешевле, корректировка какая-то произошла в соглашении? — спросил спикер НТГД Вадим Раудштейн. — Сейчас, когда будут производиться работы в центральной части города, опоры освещения будут выполнены по индивидуальному заказу. Стоимость их будет дороже, но применением коэффициента по снижению стоимости мы компенсируем вот это удешевление. Центральная часть города имеет историческую направленность, соответственно, и опоры освещения будут примерно такими же, как на Театральной площади. Применением коэффициентов по снижению стоимости мы придём к цене контракта, — сказал Новиков. — Непрозрачная схема какая-то, — отметили депутаты.

Представитель СЗГХ в беседе с журналистом АН «Между строк» пояснил, что, раз стоимость опор освещения стала меньше, то установлено их было больше.

«Проекты прошли государственную экспертизу, и она подтверждает эффективность применения тех или иных материалов. Соответственно, я, как инженер и как заказчик, полагаюсь всё-таки на экспертов, которые аттестованы и задачей которых является эффективно расходовать бюджетные средства. Мало того, что мы применили гранёные опоры вместо опор с круглым сечением, мы сделали ещё фланцевые соединения для того, чтобы можно было корректировать её вертикальное положение и при необходимости заменить только верхнюю часть. А это большой плюс. А те опоры, которые были прописаны в техзадании, должны полностью погружаться», — ответил Николай Новиков.

Напомним, в октябре 2014 года мэрия Нижнего Тагила в рамках реализации проекта «Светлый город» подписала контракт с холдингом «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Контракт жизненного цикла по проектированию, строительству и техническому обслуживанию объектов будет действовать до 2043 года и обойдётся городской казне в 9,3 млрд рублей.