Сборную России по футболу отстранили от участия в стыковых матчах ЧМ-2022 

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал сборной России по футболу в переносе стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза.

«Таким образом, CAS отказал в удовлетворении всех ходатайств, заявлявшихся РФС. Рассмотрение исков РФС к Международной федерации футбола (ФИФА) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по существу продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS», — говорится в сообщении.

Российская команда с 21 по 27 марта проведёт тренировочные сборы. Расписание товарищеских матчей прорабатывается и будет опубликовано позднее.

На 24 марта в Москве был запланирован стыковой матч между российской и польской командами. Однако сборные Польши, Чехии и Швеции выразили нежелание играть с российскими футболистами. Таким образом, из-за санкций ФИФА и УЕФА сборная России по футболу лишилась шансов на участие в мировом первенстве в Катаре.

Напомним, 28 февраля FIFA и UEFA отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, но их не отменили.