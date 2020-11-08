Сборная России по хоккею, в которую вошёл воспитанник тагильского «Спутника», всухую обыграла Чехию и взяла Кубок Карьяла — 2020

Сборная России по хоккею, куда вошёл воспитанник хоккейной школы «Спутник» из Нижнего Тагила Семён Чистяков, победила Чехию со счётом 3:0 в заключительном матче Кубка Карьяла.

Как сообщает телеканал «Матч», Россия одержала на турнире три победы из трёх и заняла первое место с 8 очками. Тагильчанин Семён Чистяков сделал одну голевую передачу в борьбе с Финляндией и получил две штрафные минуты в финальной игре с Чехией. Накануне его также назначили ассистентом капитана команды.

«Очень хороший матч. Возможно, вначале у нас что-то где-то не получалось, но потом ребята взяли инициативу на себя, начали действовать в пас и игра пошла. Хорошо, что в концовке удалось собраться с силами и сравнять счёт», — сказал Семён после матча сборной России против Швеции, закончившегося сложной победой россиян по буллитам со счётом 2:1.