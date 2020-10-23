Воспитанник ХК «Спутник» из Нижнего Тагила вошёл в состав сборной России на Кубок Карьяла

Штаб национальной сборной России объявил состав команды на первый этап Еврохоккейтура сезона 2020/2021. На первом этапе, который носит название Кубок Карьяла, Россию будет представлять молодёжный состав сборной под руководством Игоря Ларионова. На сбор вызваны 27 игроков, среди которых воспитанник хоккейного клуба «Спутник» из Нижнего Тагила, защитник «Авангарда» Семён Чистяков. Турнир пройдёт в Хельсинки с 5 по 8 ноября.

«ФХР, учитывая все обстоятельства непростого хоккейного сезона, приняла решение повезти на Кубок Карьяла молодую команду, —цитирует президента федерации Владислава Третьяка пресс-служба Федерации хоккея России. — Этот ход станет одним из этапов подготовки к очень важному турниру — молодежному чемпионату мира. Наша команда до 20 лет начала готовиться к нему еще летом, когда ФХР собрала лагерь развития для хоккеистов из североамериканских лиг. Затем был предсезонный турнир в Сочи, а потом подготовительный цикл прервался, так как два турнира четырёх наций, а также суперсерия в Канаде были отменены».

Семён Чистяков родился и вырос в Нижнем Тагиле. До 10 лет играл в местной хоккейной школе «Спутник». Затем перевёлся в челябинскую школу хоккея «Трактор». В МХЛ играл за «Толпар», участвовал в юниорском чемпионате мира в Швеции. В 2019 году среди 28 российских хоккеистов Семён Чистяков прошёл этап драфта новичков Национальной хоккейной лиги.