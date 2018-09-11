Сборная России по футболу разгромила команду Чехии со счётом 5:1

Футболисты сборной России добились крупной победы над национальной командой Чехии в товарищеском матче, пишет «Интерфакс». Игра, прошедшая в Ростове-на-Дону в понедельник, закончилась со счётом 5:1 в пользу россиян.

На восьмой минуте счёт открыл Алексей Ионов. Антон Заболотный на 24-й удвоил преимущество, а на 29-й заработал пенальти, который реализовал Ионов. Во втором тайме один мяч отыграл полузащитник гостей Томаш Соучек (74). Однако Александр Ерохин и вышедший на замену Дмитрий Полоз оформили разгром (78, 83).

Свой следующий матч сборная проведёт 11 октября против команды Швеции в рамках второго тура Лиги наций, игру примет Калининград.