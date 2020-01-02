Сборная России обыграла Швейцарию в молодёжном чемпионате мира по хоккею

В чешском городе Тршинец сборная России в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира обыграла сборную Швейцарии со счетом: 3:1. Таким образом, сборная России пробилась в полуфинал соревнований, сообщает «Глас.ру».

В первом периоде голов забито не было. В начале второго периода россияне хорошо сыграли в большинстве, шайбы в ворота швейцарцев забил Дмитрий Воронков. Швейцария сравняла счёт на восьмой минуте второго периода, шайбу забросил Гаэтан Жобен. Под конец периода шайба дважды влетела в ворота сборной Швейцарии – отличились Александр Хованов и Двитрий Воронков.

Отметим, что в российской сборной выступает тагильчанин, нападающий Павел Дорофеев. В предыдущем матче с Германией Павел отличился дважды, матч закончился со счётом 6:1.

Полуфинал молодёжного чемпионата по хоккею состоится 4 января. Соперник нашей команды пока не известен.