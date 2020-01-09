Сбившего в Нижнем Тагиле маму с дочкой водителя нашли и посадили за решётку

Водитель, который утром 7 января сбил женщину с ребёнком, найден. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды Нижнего Тагила.

Напомним, ДТП произошло в 9:15 у дома № 9 по Липовому тракту. По данным дорожной полиции, 49-летний мужчина на автомобиле Mazda двигался в сторону улицы Черных и на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на маму с 6-летней дочкой, после чего скрылся с места аварии. Девочка с сотрясением головного мозга была госпитализирована. По камерам «Безопасного города» сотрудникам ГИБДД удалось установить автомобиль, а затем и личность нарушителя.

«Ранее данный водитель уже совершал грубое нарушение ПДД, а именно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем был лишён водительского удостоверения», — пояснили в ГИБДД.

На мужчину был составлен административный протокол за оставление места ДТП. Сегодня, 9 января, мировым судом Ленинского района Нижнего Тагила водителю назначено наказание в виде 7 суток административного ареста.