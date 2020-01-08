Происшествия

ГИБДД Нижнего Тагила разыскивает водителя, который сбил маму с ребёнком и скрылся

08.01.2020 11:46

ГИБДД Нижнего Тагила разыскивает водителя неустановленного автомобиля, который 7 января примерно в 9:15  на перекрёстке Оплетина — Липовый тракт сбил женщину с ребёнком 2013 года рождения. Девочка с мамой переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара ребёнок получил травмы.

«В результате ДТП несовершеннолетний ребёнок с диагнозом “сотрясение головного мозга” госпитализирован в  детскую ЦГБ», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

 Всех очевидцев этого ДТП просят позвонить по телефонам: 8(3435)25-00-44 (дежурная часть ГИБДД) либо 89502049792.

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