ГИБДД Нижнего Тагила разыскивает водителя, который сбил маму с ребёнком и скрылся

ГИБДД Нижнего Тагила разыскивает водителя неустановленного автомобиля, который 7 января примерно в 9:15 на перекрёстке Оплетина — Липовый тракт сбил женщину с ребёнком 2013 года рождения. Девочка с мамой переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара ребёнок получил травмы.

«В результате ДТП несовершеннолетний ребёнок с диагнозом “сотрясение головного мозга” госпитализирован в детскую ЦГБ», — рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Всех очевидцев этого ДТП просят позвонить по телефонам: 8(3435)25-00-44 (дежурная часть ГИБДД) либо 89502049792.