Сбежавшего из ИК-12 убийцу задержали в Нижнем Тагиле

Утром 13 ноября в Нижнем Тагиле задержали сбежавшего из ИК-12 заключённого Романа Баса. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, 40-летний мужчина скрывался в квартире и при задержании сопротивления не оказывал.

«Мотивы его поступка будут выясняться», – уточнил начальник пресс-службы ведомства Александр Левченко.

Напомним, Бас покинул расположение колонии-поселения при ИК-12 утром 12 ноября. Известно, что мужчина, осуждённый в 2014 году в Нижнем Тагиле на 10 лет за убийство, был переведён за хорошее поведение на должность повара при исправительном учреждении.