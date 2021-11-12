Происшествия

Из ИК-12 Нижнего Тагила сбежал особо опасный преступник

12.11.2021 16:50
Аватар пользователя Павел Булатов
Из ИК-12 Нижнего Тагила сбежал особо опасный преступник

Сегодня, 12 ноября, в дневное время из ИК-12 Нижнего Тагила сбежал 40-летний Роман Бас, осуждённый за убийство. Приметы преступника: рост 185 см, худощавое телосложение, волосы чёрные короткие. 

Если вам известно местонахождение мужчины, просьба позвонить в дежурную часть полиции по телефону: 8 (3435) 97-60-02

«В 10:00 при проведении поверки в колонии-поселении при ИК выяснилось, что мужчина, который работал там поваром, на месте отсутствует. Проводятся розыскные мероприятия», — пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. 

 

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