Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов

Сбербанк запустит сервис оплаты услуг ЖКХ, мобильной связи и интернета на кассах магазинов, со ссылкой на источники на банковском рынке пишет РБК. Воспользоваться услугой смогут клиенты Сбербанка.

По словам одного из источников, оплатить можно будет услуги, доступные через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Обслуживание таких платежей на кассе будет похоже на оплату счетов в банке: кассир возьмёт квитанцию об оплате, примет платёж и выдаст чек.

В пресс-службе Сбербанка отказались комментировать информацию о запуске нового сервиса.

Представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко заявил, что услуга будет востребована только в небольших и отдалённых населённых пунктах. По его словам, в розничных сетях больших городов это вызовет дополнительные очереди, увеличит нагрузку на сотрудников и затраты на инкассацию.