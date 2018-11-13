Сбербанк выплатил вкладчикам «Уралтрансбанка» уже 5 млрд рублей

Вкладчикам «Уралтрансбанка» выплатили уже 5 миллиардов рублей. Выплата страхового возмещения производится с 6 ноября через Сбербанк, который действует в качестве банка-агента от имени Агентства по страхованию вкладов.

«За первую неделю выплат выплачено 5 миллиардов рублей, или около 70% от страховой ответственности. Страховое возмещение получили 16,2 тысячи вкладчиков ПАО “Уралтрансбанк”», — отмечают в пресс-службе АСВ.

Всего в Свердловской области страховку АСВ получат порядка 29,6 тысячи человек, им выплатят около 6,9 млрд рублей.

Напомним, 25 октября Центробанк отозвал лицензию у «Уралтрансбанка», в котором, помимо счетов обычных граждан, находились счета пенсионеров и получателей социальных выплат. В сообщении об отзыве лицензии Банк России сообщал, что «Уралтрансбанк» систематически занижал величину принимаемого кредитного риска.