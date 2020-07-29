Сбербанк выдаст Минфину Свердловской области 11 кредитов на 9,5 млрд рублей

Сбербанк стал единственным участником 11 конкурсов на открытие кредитных линий для Министерства финансов Свердловской области, прошедших 29 июля, пишет Znak.com.

По данным портала госзакупок, заявка банка была признана соответствующей условиям торгов и с ним будут заключены контракты. Общая сумма займов, которые берёт региональный Vинфин, составляет 9,5 млрд рублей.

Будет открыто восемь кредитных линий по 1 млрд рублей каждая и три кредитных линии по 500 млн рублей каждая. Максимальная ставка по кредитам, которую определило региональное ведомство, составила 5,5% годовых.

По условиям аукциона кредитные линии должны быть открыты через один рабочий день после подписания контрактов. Средства будут доступны в банке до 31 декабря 2020 года. Выплатить займы министерство планирует в 2022 году, за обслуживание кредитов регион заплатит больше 1 млрд рублей.

Между тем в июне областной Минфин разместил облигационный заём на 10 млрд рублей, ставка купона составила 5,8% годовых. После этого госдолг региона вырос на 10 млрд рублей и составил около 96,2 млрд рублей.

Стоит заметить, что 30 июля на Московской бирже состоится размещение ещё одного выпуска облигаций региона на 12 млрд рублей. По итогам сбора книги заявок ставка купонного дохода составит 6,1% годовых. Спрос на ценные бумаги превысил объём выпуска больше чем в три раза. Срок обращения ценных бумаг составит 7 лет.