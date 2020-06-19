Сбербанк ввёл комиссию на перевод денег через банкоматы

Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы — теперь за перечисление любой суммы взимается комиссия 1%, пишет «Коммерсантъ».

«С начала лета все переводы через банкомат между картами Сбербанка стали платными. Ранее объявленный лимит в 50 тысяч рублей на бесплатный перевод на них теперь не распространяется», — рассказали в отделении банка.

Ожидается, что благодаря введению этой комиссии к концу года банк сможет заработать более 1,5 млрд рублей.

Вместе с тем в пресс-службе Сбербанка уточнили, что со 2 июня условия по внутрибанковским переводам изменились лишь «в устройствах самообслуживания банка», в приложениях «Сбербанк Онлайн» и «СМС-банк» переводы до 50 тысяч рублей месяц остаются бесплатными. Тем временем в большинстве других банков внутренние переводы осуществляются без комиссии независимо от того, каким способом перечислены деньги.

Ранее зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова сообщила о том, что банк изменит тарифы на денежные переводы между физлицами — тогда она утверждала, что переводы до 50 тысяч рублей в месяц останутся бесплатными. Такая идея появилась после принятия закона о «банковском роуминге», согласно которому банкам необходимо сделать единые комиссии для переводов как внутри региона, так и из региона в регион. Однако теперь тарифная политика изменилась.

В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации. Соответствующий документ был подписан президентом Владимиром Путиным в декабре 2019 года.